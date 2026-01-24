Satellais Hundehalsband verfolgt die Gesundheit Ihres Hundes sowie seinen Standort

HQ

Fast jeder von uns hat einen Hund am Herzen, sei es unser eigener, der eines Familienmitglieds oder einfach ein Hund, dem wir in den sozialen Medien folgen – Hunde sind wirklich die besten Freunde des Menschen. Satellai versteht das, weshalb es unsere Hunde mit seinen KI-Halsbändern gesund halten möchte und uns ihren Standort im Blick behalten lässt.

Im Gespräch mit dem Produktmarketingleiter David Teaster auf der CES haben wir gefragt, wie das Halsband all die verschiedenen Hundearten im Blick behält. "Wir haben unsere eigene Rassedatenbank, auf der das LLM trainiert ist, aber die unterstützt auch die Datenpunkte, die wir von mehr Nutzern sammeln, und wir können diese nutzen, um andere Arten von Zahlen oder Daten zu schließen, die euch interessieren würden." erklärte Teaster.

Teaster erklärte, dass das von Satellai trainierte LLM-Modell errät, welche Rasse Ihr Hund ist, und dann in die Datenbank schaut, ob irgendwelche Verhaltensweisen ungewöhnlich sind, von übermäßigem Hinken bis zu übermäßigem Lecken.

Wenn du eher ein Katzenmensch bist, könnte Satellai dir bald denselben hilfreichen Service anbieten. Lesen Sie das vollständige Interview unten für weitere Informationen.