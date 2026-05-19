Auch wenn sie nicht immer erfolgreich waren, ist Satechi zweifellos am besten, wenn es Verarbeitungsqualität und Design-Flair zu einem deutlich niedrigeren und wettbewerbsfähigeren Preis bietet. Diese Marke hinterlässt ihren Eindruck in Büros, auf den Industrieflächen, auf denen traditionell ein Logitech MX Master oder eine Apple Magic Mouse auf dem Schreibtisch stehen würden. Aber für viel, viel weniger könnte es genauso gut ein Satechi Slim EX sein.

Richtig, diese sehr, sehr kleine Maus kostet nur 30 Dollar. Das ist weniger als die Hälfte des Preises einer Magic Mouse und nur ein Drittel einer MX Master. Tatsächlich konkurriert es mit den günstigsten der günstigen der bekannten Hersteller, was auch die Messlatte für die Erwartungen setzt.

Er wiegt 90 Gramm und ist in einem überraschend stilvollen zweifarbigen Design erhältlich, bei dem die Knöpfe selbst aus mattem Kunststoff bestehen, während der Korpus aus schiefergrauem Aluminium besteht und er unendlich teurer aussieht, als er tatsächlich ist. Aber hier gibt es ein Problem. Diese Maus ist klein, wirklich klein . Mit meiner relativ großen Hand ist es einfach zu unbequem, um es täglich zu benutzen, da es eine Art Krallengriff erzwingt, und obwohl das für Spielsessions in Ordnung sein mag, reicht es bei acht Stunden Büroarbeit einfach nicht aus. Allerdings haben einige aus unserem Redaktionsteam mit kleineren Händen es ausprobiert, und sie sagten, es sei ziemlich bequem.

Was die Spezifikationen selbst angeht, ist das vollkommen zuverlässig. Ja, dieser Sensor hat "nur" 1200 DPI, aber das ist dasselbe wie die beiden konkurrierenden Modelle, mit denen wir ihn hier vergleichen, und über Bluetooth 5.0 ist es möglich, ihn mit bis zu drei Geräten zu koppeln. Es gibt sogar einen 2,4-GHz-Dongle, der in der Maus selbst gespeichert werden kann, etwas, das keiner der beiden anderen bietet.

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Es gibt sogar austauschbare Akkus, die viele, viele Wochen halten, daher ist es schwer, etwas zu beschweren. Allerdings fehlen ihr aufgrund des sehr einfachen Designs der Maus einige der kleinen Extras, die manche "Power-User" suchen, wie etwa eine Taste zur DPI-Einstellung oder einfach zusätzliche Maustasten.

Andererseits sind sowohl das Scrollrad als auch diese Schnellklick-Schalter ziemlich gut und sind nicht nur leise, sondern auch angemessen taktil. Alles in allem bewahrt der Slim EX das, was Satechi zu etwas ganz Besonderem macht. Sie übertreffen die Konkurrenz, ohne dass das sofort auffällt, aber du solltest prüfen, ob deine Hände dieses Design bequem finden.

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