Sasha Calle ist in Gesprächen, um weiterhin Supergirl zu porträtieren

Während es viele Fragezeichen gibt, welche Live-Action-DC-Charaktere bleiben werden, wenn wir weiter in James Gunns und Peter Safrans DC Universe übergehen, ist einer, der anscheinend für eine Rückkehr auf dem Plan steht, Sasha Calles Supergirl, eine Figur, die erstmals in The Flash eingeführt wurde.

In einem Interview mit USA Today merkte Calle an, dass sie sich bereits mit Safran getroffen hat und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass ich weiterhin Supergirl spielen kann. Ich liebe sie so sehr und fühle mich ihr so verbunden."

Mit einem eigenständigen Supergirl-Film, der für den Reset DC Universe versprochen wurde, mit diesem Film mit dem Titel Supergirl: Woman of Tomorrow, bleibt abzuwarten, ob es Calles Version der Figur sein wird, die dieses Projekt leiten wird, oder ob jemand anderes den ikonischen roten Umhang tragen wird.

Würdest du gerne sehen, wie Calle als Supergirl zurückkehrt?