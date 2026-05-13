Saros hatte laut einer Analystenfirma einen moderaten Start auf der PS5

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Wenn Sie PlayStation 5-Nutzer sind, haben Sie sich vielleicht im Mai die neueste Exklusivversion angeschaut. Saros, von den Machern von Returnal bei Housemarque Games, erschien am 30. April auf der Konsole, unterstützt von hervorragenden Bewertungen, die derzeit auf Metacritic Platz 87 erreichen.

Allerdings scheint der Verkaufsstart nicht so brillant zu sein, wie PlayStation Studios es sich erhofft hatte. Laut dem Datenanalyseunternehmen Alinea Analytics hat Saros seit seiner Gründung rund 300.000 Exemplare verkauft. Das würde es leicht hinter der vorherigen Veröffentlichung des Studios, Returnal (ebenfalls ein temporärer PS5-Exklusivtitel), im gleichen Zeitraum liegen, der sechs Monate nach dem Start der Konsole erschien, als weltweit kaum 8 Millionen PS5 installiert waren.

Saros kam genau in dem Moment an, als Sony bestätigte, dass es insgesamt rund 94 Millionen Konsolen verkauft hat, und man könnte meinen, die Zahlen für einen First-Party-Launch wie diesen hätten viel höher sein sollen. Analysten deuten jedoch auch darauf hin, dass es durchaus möglich ist, dass der aktuelle Spielekatalog überwältigend ist, während die Spieler bei Returnal (dem ersten exklusiv für PS5 veröffentlichten Titel) gespannt auf neue Erfahrungen in der neu gestarteten Generation waren. Sie weisen auch darauf hin, dass der aktuelle Preis (80 €) auch diese Action und das Bullet Hell-Erlebnis nicht verstärken.

Ohne offizielle Zahlen von Sony selbst, was halten Sie vom Start von Saros, falls diese Verkaufszahlen bestätigt werden? Hast du das Spiel schon einmal gespielt?