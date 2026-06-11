Saros hat endlich einen Fotomodus

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Housemarque macht weiterhin großartige Spiele, aber es scheint, als würde Saros nicht den kommerziellen Erfolg erreichen, den es verdient. Vielleicht hilft das neueste Update, das PS5-Exklusivspiel besser zu verkaufen.

Das finnische Studio hat einen neuen Patch veröffentlicht, der endlich einen Fotomodus für Saros bringt. So können wir nicht nur mit der Kamera herumspielen, Filter hinzufügen, Farben anpassen und vieles mehr, während alles pausiert ist, sondern bringt auch neue Trophäen für Trophäenjäger, die uns herausfordern, den Fotomodus auf unterschiedliche Weise zu nutzen.

Update 01.005.001 übertrifft diese Ergänzungen, indem es die Boss-Cinematics flüssiger laufen lässt und einige andere kleinere Probleme behebt, sodass ein ohnehin schon fantastisches Spiel immer besser wird.