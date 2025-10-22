Sarkozy erhält während der Haftstrafe besonderen Schutz

HQ

Gestern erhielten wir die Nachricht, dass der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy eine fünfjährige Haftstrafe angetreten hat, nachdem er wegen Verschwörung im Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung aus dem Ausland verurteilt worden war.

Jetzt haben wir erfahren, dass die französischen Behörden dafür gesorgt haben, dass zwei Polizisten während seiner Haft in benachbarten Zellen bleiben, um seine Sicherheit zu gewährleisten, und Sarkozy wird in einer isolierten Einheit mit minimalem Kontakt zu anderen Insassen festgehalten.

Sein Anwaltsteam hat bereits eine vorzeitige Freilassung beantragt, um noch vor Ende des Jahres in die Freiheit zurückkehren zu können. Unterdessen bestreitet Nicolas Sarkozy weiterhin jegliches Fehlverhalten und bezeichnet den Fall als politisch motiviert.

