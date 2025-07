Sarah Jessica Parker über Hocus Pocus 3: "Keine Entwicklungen mehr, wir haben einige Gespräche geführt"

HQ

Wenn man bedenkt, dass Disney in letzter Zeit Fortsetzungen für einige seiner neueren Live-Action-Projekte für Disney+ gemacht hat, darunter eine neue Enchanted und eine Hocus Pocus Fortsetzung, fragst du dich vielleicht, ob sich insbesondere letztere jemals in eine Trilogie ausdehnen werden? Obwohl es klare Hoffnungen gibt, die Realität werden, scheint es unwahrscheinlich, dass Hocus Pocus 3 gemacht wird, zumindest in absehbarer Zeit, basierend auf den Kommentaren von Star Sarah Jessica Parker.

In der Watch What Happens Live Show mit Andy Cohen erklärte Parker, dass es wenig bis gar keine signifikanten Fortschritte bei einer Hocus Pocus Fortsetzung gegeben hat, obwohl sie und ihre Co-Stars an einer Rückkehr interessiert sind.

Parker erklärt, dass es "keine weiteren Entwicklungen gegeben hat, außer dass wir es gerne machen würden", und die Schauspielerin fügt hinzu: "Wir haben einige Gespräche geführt."

Im Grunde genommen sollten Sie bei Hocus Pocus 3 nicht den Atem anhalten, auch wenn wir hoffen, dass wir nicht fast drei Jahrzehnte auf ein weiteres Kapitel in der Geschichte warten müssen.