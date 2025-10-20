Sarah Bond über die nächste Generation der Xbox: "Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche von Spielern und Entwicklern"

HQ

Erst im Sommer hat Microsoft offiziell bestätigt, dass sich eine neue Xbox-Konsole in der Entwicklung befindet. Ein paar Tage nach der jährlichen Präsentation erschien Sarah Bond in einem Video, das enthüllte, dass Microsoft und AMD sich zusammentun, um die nächste Generation der Xbox zu bauen, etwas, das die Fans nach schlechten Hardwareverkäufen, Entlassungen und Preiserhöhungen routinemäßig in Frage gestellt haben.

Ungeachtet all dieser turbulenten Themen verlässt Xbox den Konsolenmarkt nicht, zumindest nicht für die nächste Generation, was Bond in einem Interview mit Variety einmal mehr bestätigt.

"Wir schauen zu 100 % darauf, in Zukunft Dinge herzustellen. Wir haben unsere Hardware der nächsten Generation in der Entwicklung. Wir haben uns mit Prototyping und Design beschäftigt. Wir haben eine Partnerschaft mit AMD angekündigt, die also kommen wird. Was wir hier sahen, war eine Chance, auf eine neue Art und Weise innovativ zu sein und den Spielern eine weitere Wahl zu bieten, zusätzlich zu unserer Next-Gen-Hardware. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche von Spielern und Entwicklern. Wenn es eine Nachfrage nach Innovation gibt, werden wir sie aufbauen."

Es gibt ein wachsendes Gerücht, das darauf hindeutet, dass Xbox sich in der nächsten Konsolenserie von PlayStation abheben wird, indem es ein Gerät anbietet, das deutlich leistungsfähiger ist. Natürlich würde man dann erwarten, dass ein solches Gerät viel teurer ist, aber wir müssen einfach dran bleiben, um zu sehen, wie viel Wahrheit daran dran ist, zumal die nächste Xbox-Konsole voraussichtlich im Jahr 2027 auf den Markt kommen wird.