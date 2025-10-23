Sarah Bond erklärt das Ende der Konsolen-Exklusivität

HQ

Spiele, die zuvor an Xbox gebunden und nur auf Xbox verfügbar waren, erscheinen zunehmend auch auf anderen Plattformen. Zunächst zaghaft und vorsichtig, wobei die Xbox-Spitze immer wieder behauptete, es handele sich nur um ein paar ausgewählte Spiele. Aber mit der offiziellen Veröffentlichung von Forza Horizon auf der Playstation, die ein großer Erfolg zu sein scheint, besteht kein Zweifel daran, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich auch Halo und andere Blockbuster wie ein Lauffeuer verbreiten.

Ob das gut oder schlecht ist, ist eine Frage der Diskussion. Doch für Xbox-Chefin Sarah Bond besteht kein Zweifel daran, dass dies der Weg ist – die Zukunft, denn sie bezeichnet konsolenexklusive Spiele in einem aktuellen Interview als veraltetes Konzept. Bond erklärte auch, wie die Spieler langsam begonnen haben, die vielen Vorteile zu erkennen, die es mit sich bringt, das gleiche Spiel überall - mit allen - genießen zu können.

Im Gespräch mit Mashable sagte sie:

"Die größten Spiele der Welt sind überall verfügbar. Du schaust dir Call of Duty an, du schaust dir Minecraft an, du schaust dir Fortnite an, du schaust dir Roblox an... Das ist es, was die Community im Gaming wirklich antreibt. Dort versammeln sich die Menschen. Und die Idee, es an ein Geschäft oder ein Gerät zu binden, ist für die meisten Menschen antiquiert."

"Du willst überall mit deinen Freunden spielen können, egal was sie tun. Und darauf stützen wir uns mit dieser Erfahrung Rog Ally X wirklich an. Es eröffnet dir einfach eine andere Möglichkeit zu spielen, ebenso wie die Cloud, der PC und die Konsolen, die wir alle im Wohnzimmer haben."

Stimmen Sie dem zu, was Sarah Bond sagt? Gehört die Exklusivität für Konsolen der Vergangenheit an?