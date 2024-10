Sarah Bond besiegte Phil Spencer im Spiel Call of Duty: Black Ops 6 bei der Tokyo Game Show

HQ

Der ehemalige Xbox-Chef Phil Spencer wurde im vergangenen Jahr zum Chief Gaming Executive von Microsoft befördert, wobei die Verantwortung für Xbox an Sarah Bond delegiert wurde. Beide sind dafür bekannt, begeisterte Gamer zu sein und während der Tokyo Game Show nutzten sie die Gelegenheit, Call of Duty: Black Ops 6 gegeneinander zu spielen.

Wer ist also der bessere von beiden? Nun, laut japanischem Xbox Wire ging Bonds Team als Sieger aus dieser Schlacht hervor und gewann mit 100:85, obwohl sie darauf hinweisen, dass Spencer der MVP seines Teams war (übersetzt mit Bing):

"Dann machten sie sich auf den Weg zum Happinet-Stand, wo sie "Call of Duty: Black Ops 6 " ausprobieren konnten (verfügbar am 25. Oktober für Xbox Series X|S, Windows PC und Xbox One). Sie posierten glücklich vor einer großen "BO6"-Werbung, die das erste war, was sie sahen.

Dem Duo wurde ein Raum gezeigt, in dem sie das Spiel ausprobieren konnten, und dann stellten sie ein Team zusammen und begannen zu spielen! Das Ergebnis war 100-85 zugunsten von Sarahs Team, aber Phils Team, angeführt von Phil selbst, hat sich sehr gut geschlagen."

Auch wenn es ein Teammatch war, scheint Sarah Bond eine mindestens genauso gute Gamerin zu sein wie Phil Spencer. Auch wenn es keinen großen Unterschied macht, ist es immer noch schön zu sehen, dass Manager das Leben von leidenschaftlichen Gaming-Enthusiasten leben, oder was denkst du?