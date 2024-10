Saoirse Ronan räumt mit Marvel-Gerüchten auf: "Ich würde lieber Bond machen"

HQ

Wir sehen, dass immer mehr namhafte Schauspieler und Stars den Sprung zu Marvel -Filmen schaffen, vor allem nach dem bahnbrechenden Infinity Saga, aber einer dieser Namen, der sich in absehbarer Zeit nicht in Superhelden-Spandex sieht, ist Saoirse Ronan.

Im Podcast 'Happy, Sad, Confused' verriet Ronan: "Ich kann mir nicht vorstellen, bei Marvel zu spielen. Ich tue nicht... nein, ich würde lieber Bond spielen."

Sie sprach darüber, warum sie diese Haltung einnimmt, indem sie nachhakte: "Ich denke, es sind brillante Filme... Ich möchte mehr große Filme machen. Ich bin an dem Punkt, an dem ich... Ich liebe es, Independent-Filme zu machen, aber bis jetzt... Besonders in dieser Landschaft, in der wir uns gerade im Film befinden, ist es ein Luxus zu wissen, dass ein Film gesehen wird. Und als wir Blitz machten, zu wissen, dass man all diese Arbeit in etwas steckt und dass es eine Veröffentlichung geben würde, dass die Leute es sehen würden, dass die Leute darüber sprechen würden, das war großartig. Es gibt so viele Filme, die man machen wird, wo... Vielleicht wird ihn niemand kaufen, und es ist überhaupt keine Reflexion über die Qualität des Films, es ist nur eine sehr schwierige Zeit zu wissen, was in der Filmindustrie passiert, denke ich."

In Bezug auf Ronans Rolle in einem hypothetischen zukünftigen James-Bond-Film merkt die Schauspielerin an, dass sie sich gerne als Bösewicht versuchen würde, ähnlich wie Javier Bardems Rolle in Skyfall. Was sie jedoch beteuerte, war, dass sie, wenn sie vor die Wahl gestellt würde, ein Bond-Bösewicht zu werden oder ihren Ehemann Jack Lowden (Slow Horses ) als nächsten Bond zu bezeichnen, in den Hintergrund treten und den schottischen Star die große Chance nutzen lassen würde.

Möchten Sie Ronan in einem Bond-Film sehen?