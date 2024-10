Saoirse Ronan hat es immer noch nicht überwunden, die Rolle der Luna Lovegood zu verlieren

Es gibt heutzutage eine Handvoll sehr, sehr vielversprechender junger Schauspieler, einer davon ist die irische Sensation Saoirse Ronan. In ihrer bisherigen Karriere wurde sie bereits für vier Oscars nominiert und hat in vielen großartigen Filmen wie Lady Bird, The Grand Budapest Hotel und Little Women mitgewirkt. Aber trotz einer Karriere, die sich wahrscheinlich viele erfahrene Schauspieler wünschen würden, gibt es eine Rolle, die auf Ronan anspielte und an die sie heute noch denkt.

In der Sendung Jimmy Kimmel Live verriet Ronan, dass sie immer noch darüber nachdenkt, die Rolle der Luna Lovegood in der Harry-Potter-Saga zu verlieren. Sie merkt an, dass sie wahrscheinlich zu jung für den Job war, aber dass sie trotzdem die irische Figur spielen wollte, die in den letzten Filmen sehr beliebt wurde.

Ronan erklärte: "Ich hatte mich vor Jahren für Luna Lovegood in Harry Potter entschieden, weil sie wie die irische Figur war, also haben sie alle Iren reingeholt - etwa halb Irland zum Vorsprechen - und ich wusste, dass ich es nicht bekommen würde, weil ich zu jung war, aber ich durfte eine Szene vorlesen, die in 'Harry Potter' vorkommen sollte, und es war das Coolste überhaupt."

Die Rolle der Luna ging schließlich an Evanna Lynch, die als Hexe in Order of the Phoenix, Half-Blood Prince und Deathly Hallows - Part 1 and 2 auftrat.

Glaubst du, Ronan hätte eine gute Luna abgegeben?