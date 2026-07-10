Saoirse Ronan entführt ein Kind in Paramount s Bad Apples

Wie würdest du mit dem Unterrichten eines delinquenten Kindes umgehen? Für Saoirse Ronan ist die Antwort auf diese Frage recht einfach.

In der kommenden Paramount-Dark-Comedy Bad Apples spielt Ronan eine kämpfende Grundschullehrerin, die nach einer schicksalhaften Begegnung mit einem ihrer auffälligen Schüler außerhalb der Schule in einen Entführungsfall verwickelt ist. Im Grunde genommen, nachdem das Kind gedroht hat, der Welt zu erzählen, dass Ronans Maria ihn 'angegriffen' hat, beschließt sie, ihn einfach zu entführen, ihn in ihrem Keller einzuschließen und dann schrittweise an der Rehabilitation des Kindes zu arbeiten, während die Welt eilig versucht, den verlorenen Jungen zu finden.

Von Regisseur Jonatan Etzler stammend, soll Bad Apples bereits am 18. September in die Kinos kommen, wobei Ronan an der Seite des jungen Talents Eddie Walker spielt, der den jungen Delinquenten spielt. Sehen Sie sich unten den Trailer zu Bad Apples an.