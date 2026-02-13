São Paulo erlässt Gesetze, die es erlauben, Haustiere mit den Besitzern zu beerdigen

HQ

Der Bundesstaat São Paulo hat ein neues Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, Haustiere neben ihren Besitzern zu bestatten, als Tribut eines Hundes, der zehn Jahre am Grab seines ehemaligen Vormunds verbrachte. Informell als das "Bob Coveiro (Bob der Totengräber) Gesetz" bezeichnet, wurde die Maßnahme vom Gouverneur Tarcísio de Freitas unterzeichnet und erkennt offiziell die emotionale Bindung zwischen Familien und ihren Tieren an. Heute erlaubt es, Hunde und Katzen in Familiengräbern zu bestatten, deren Konzessionen Verwandten gehören.

Bobs Besitzer wurde 2011 in Taboão da Serra, nahe der Stadt São Paulo, beigesetzt. Der treue Mischlingshund kehrte nach Versuchen, ihn wegzunehmen, wiederholt auf den Friedhof zurück und wurde schließlich von Mitarbeitern adoptiert, die sich ein Jahrzehnt lang um ihn kümmerten. Er wurde in ganz Brasilien dafür bekannt, Trauerzüge zu begleiten, oft mit einem kleinen Ball. Nachdem er 2021 bei einem Verkehrsunfall starb, machten die örtlichen Behörden eine Ausnahme, um ihn neben seinem Besitzer beisetzen zu lassen.

Staatsabgeordneter Eduardo Nóbrega, einer der Autoren des Gesetzes, sagte in den sozialen Medien, das Gesetz biete Familien eine würdevolle und zugängliche Alternative zur Einäscherung. Ähnliche Maßnahmen sind bereits in anderen brasilianischen Bundesstaaten in Kraft, während ein Bundesvorschlag zu diesem Thema noch im Kongress diskutiert wird...