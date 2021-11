SAO Alicization Lycoris: Add-On "Blooming of Forget-me-not" über Nacht aufgeblüht

HQ

Spieler von Sword Art Online: Alicization Lycoris dürfen ab sofort auf das erste DLC "Blooming of Forget-me-not" zugreifen. Der Inhalt spielt nach dem Hauptspiel, weshalb ihr die Kampagne also zwingend abgeschlossen haben müsst, um auf die Neuerungen zugreifen zu können. In der zusätzlichen Handlung sucht Kirito nach einem göttlichen Objekt, mit dem er hofft, eine wichtige Person in seinem Leben zu retten. 25 Euro kostet das DLC, das auch im Premium Pass (Kostenpunkt 45 Euro), bzw. in der die Deluxe Edition des Hauptspiels (90 bis 110 Euro, je nach Plattform) enthalten ist.