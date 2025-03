Santiago Segura ist schockiert über den Vormarsch der KI in der Filmindustrie: "In zwei, drei Jahren flippt man aus"

HQ

KI, künstliche Intelligenz. Das Buzzword, die Technologie im Trend. Es ist das Boot, auf das jeder aufspringen möchte, entweder um es zu nutzen oder um zu sehen, wohin es geht (und ob es mit den eigenen menschlichen Interessen kollidiert). Es gibt Branchen, in denen diese Technologie interne Konflikte hervorruft, und eine der Personen, die dies aus erster Hand miterlebt haben, ist der spanische Filmemacher Santiago Segura. Während der jüngsten Präsentation der San Diego Comic-Con in Málaga gab uns der Schauspieler (der die Veranstaltung moderierte) ein Interview, in dem er nicht nur über die Herausforderung sprach, ein Comedy-Filmmodell ins Ausland zu exportieren, sondern uns auch seine Position zur KI mitteilte.

"Ich stehe immer noch unter Schock." kommentierte Segura. "Ich habe kürzlich einen Trailer für einen Film gesehen. Das gesamte Bild wird komplett in KI erstellt. Und es ist ein amerikanisches Unternehmen (...) Das Budget beträgt etwa 500.000 Dollar. Was erstaunlich ist. Und was haben sie vor? Im Moment sieht der Trailer erbärmlich aus. Es ist seelenlos. Aber in zwei oder drei Jahren wirst du ausflippen."

Santiago Segura reflektierte, dass Technologie an sich eine erstaunliche Sache ist, aber dass er "nicht sehr glücklich" damit ist, wie sie heute eingesetzt werden sollen. "Erinnern Sie sich an das digitale Format, den ersten Film, der digital gedreht wurde? Julie und Julia, glaube ich. Wir fanden das damals erbärmlich. Und jetzt kann ich den Unterschied zwischen Zelluloidfilm und digitalem Film nicht mehr erkennen."

"Denn KI ist vielleicht schrecklich für einige Dinge, wie zum Beispiel die Kunst. Aber für Dinge wie die Wissenschaft ist es erstaunlich. Ich bin nicht dagegen, aber ich bin nicht glücklich." Und hier geht es ihm mehr darum, welchen Nutzen es haben kann, menschliche Akteure zu ersetzen, und dass sie geschützt werden müssen.

"Weißt du, was das Problem ist? Normalerweise geht die Technologie dem Gesetz voraus."

