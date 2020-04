Santa Monica Studio sucht neuen Lead Writer, vielleicht um God of War fortzusetzen?

Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass das Santa Monica Studio an einer Fortsetzung von God of War arbeitet, dem Reboot des Kriegsgottes Kratos, der in Nordeuropa mit seinem Sohn Atreus eine Pilgerreise antritt. Seit der Action-Hit 2018 erschien haben wir offiziell keine Informationen darüber erhalten, woran das Studio seitdem arbeitet. Eine jüngst veröffentlichte Stellenanzeige legt allerdings nahe, dass das Team eine neue Aufgabe gefunden hat.

Der Eintrag zeigt an, dass das Studio nach einem neuen Lead Writer sucht, aber sie geben nicht klar an, an welchem ​​Spiel diese Person arbeiten wird. Viele nehmen an, dass es sich um die Fortsetzung von God of War handeln könnte - Game Director Cory Barlog hat ja wiederholt sein Interesse an einer Trilogie bekräftigt -, aber es könnte sich möglicherweise auch um ein anderes Spiel halten, das nichts mit Kratos zu tun hat.

Im Moment gibt es einige Spekulationen, die aber sprichwörtlich ins Nichts führen (einige glauben zum Beispiel, Barlog würde an einem Sci-Fi-Titel arbeiten, weil er sich auf Twitter mal einen Spaß erlaubt hat). Santa Monica Studios bevorzugen wie gewohnt die maximale Vertraulichkeit des Projekts, wir hoffen aber trotzdem, in naher Zukunft weitere Details zu erhalten.

