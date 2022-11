Santa Monica Studio hat mehrere Projekte in Arbeit

HQ

Jetzt, da God of War: Ragnarök ausgeliefert wurde und nach vielen Kritiken bereits unzählige Auszeichnungen erhalten hat, stellt sich die Frage, was der Entwickler Santa Monica Studio in Arbeit hat.

Im Gespräch mit der Los Angeles Times hat Cory Barlog, Creative Director von Ragnarök und Game Director von God of War (2018), dies ein wenig angesprochen und erwähnt, dass das Studio derzeit verteilt ist.

Barlog weigerte sich zwar, konkret darauf einzugehen, erklärte jedoch, dass Santa Monica Studio derzeit " auf viele verschiedene Dinge verteilt" ist. Dies könnte das nächste große Projekt des Teams beinhalten (das zwar möglicherweise ein neues God of War ist, aber nicht Teil der jetzt abgeschlossenen nordischen Saga sein wird), sowie was auch immer Barlog nach der Entscheidung leitet, die endgültige Führung von Ragnarök an Eric Williams zu übergeben.

Es sollte auch gesagt werden, dass Santa Monica Studio auch ein Drittanbieter-Publishing-Team hat, das auch in diese Aussage einbezogen werden könnte.