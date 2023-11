Sanguivore: Twenty Below startet nächsten Monat in den Early Access

Während die gruselige Saison nun vorbei ist, haben Publisher Forthright Entertainment und Entwickler Blood Eater Games angekündigt, dass sie ihren kooperativen Horrortitel Sanguivore: Twenty Below veröffentlichen werden, über Early Access auf Steam und im Epic Games Store, am 1. Dezember 2023.

Das Spiel stellt die Spieler vor die Aufgabe, eine Reihe von Escape Rooms zu absolvieren, die allmählich an Schwierigkeit und Größe zunehmen, während sie den Fängen der furchterregenden Sanguivore-Monster (die zunächst in Form von Vampiren auftreten, aber in Zukunft auf andere Monster ausgeweitet werden), die sie verfolgen, ausweichen und entkommen.

Das Spiel bietet sowohl Solo- als auch kooperatives Gameplay mit bis zu vier Freunden und vier verschiedene Bereiche, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen, und bietet vier einzigartige Fluchtwege, aus denen du wählen kannst. Wenn du Level abschließt, wirst du mit Erfahrung und Splittern belohnt, mit denen du spezielle Überlebensvorteile freischalten kannst, die dir im Kampf gegen den Sanguivore helfen. In jedem Level gibt es auch Sammelkarten, die in den folgenden Durchläufen zusätzliche Herausforderungen bieten.

Uns wurde gesagt, dass Blood Eater hofft, das Spiel im Jahr 2024 vollständig zu starten, aber vorerst wird es sich auf Early Access stützen, um das Spiel weiter zu verfeinern und Feedback zu sammeln.

Sieh dir den Early Access Trailer für Sanguivore: Twenty Below an.