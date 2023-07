Sandsoft Games über den Betrieb eines vielfältigen Studios in Saudi-Arabien

HQ

Mit einem Hintergrund bei Digital Chocolate, Nokia und King wollten wir mit David Fernández auf dem Gamelab 2023 über Mobile Gaming sprechen, mit dem zusätzlichen Touch, dass sein eigenes Studio, Sandsoft, jetzt in Saudi-Arabien ansässig ist.

"Wir sind also ein Entwickler und Publisher von Mobile-First-Spielen mit Sitz in Saudi-Arabien und versuchen, nicht nur Spiele, sondern ein Unternehmen zu gründen, weil wir in einem Startup sind", erklärt er im Video oben. "Wir sind im Moment ein 53-köpfiges Team. Wir haben unsere Reise im Jahr 2021 begonnen und sind an verschiedenen Standorten präsent, so dass wir hier in Barcelona ein kleines Team haben, 8 Personen, wahrscheinlich 30 Personen in Riad, in Saudi-Arabien. Wir haben auch kleinere Büros in Shanghai und auch in Helsinki."

Da sich die meisten Sandsoft-Spiele noch in der Entwicklung befinden, haben wir kaum erfahren, dass von ihren kommenden Titeln "einer ein RPG-Spiel, ein anderer ein Rennspiel, der dritte ein Strategiespiel und der vierte ein weiteres RPG-Spiel ist, aber mit einer NFT-Ebene über diesem Spiel."

Angesichts des Standorts des Studios nutzten wir die Gelegenheit, mehr über die junge Gaming-Szene in GCC und die potenziellen Unterschiede zwischen asiatischen und westlichen Unternehmen zu erfahren.

"Es war wirklich eine Reise und ich meine das positiv", erklärt der CEO über den Bau eines Studios in Riad. "Ich denke, dass man nicht nur eine Art Industrie schafft, weil die Spieleindustrie nicht da ist, also versuchen wir, zum Wachstum der Branche beizutragen."

"In ähnlicher Weise durchläuft das Land einen großen sozioökonomischen Wandel. In gewisser Weise bist du also Teil eines Wandels, der in diesem Land stattfindet, du hast das Gefühl, dass du irgendwie Geschichte schreibst, wenn du verstehst, was ich meine, und dann ist es wirklich aufregend, das in einem Land zu sein, das fest daran glaubt, in Spiele zu investieren. Eines der Dinge, die die saudische Regierung in diesem speziellen Fall vor ein paar Monaten im September getan hat, war die Ankündigung der Nationalen Spiele und der E-Sport-Strategie, die eine tatsächliche nationale Strategie ist, und das ist irgendwie einzigartig. Es gibt bestimmte Regionen auf der Welt, es gibt bestimmte Städte auf der Welt, die eine gewisse Unterstützung für die Spieleentwicklung haben und versuchen, Anreize für die Gründung von Unternehmen zu schaffen, ihnen beim Wachstum zu helfen und sich an einigen der Vehikel zur Förderung der Spieleindustrie zu beteiligen, aber hier ist das eigentliche Land. Soweit ich weiß, ist es also das einzige Land der Welt, das Spiele als Teil der nationalen Strategie hat."

"Aber gleichzeitig denke ich, dass wir versuchen, wirklich multikulturelle, multinationale und vielfältige Teams zusammenzustellen", fügt er später in Bezug auf Sandsoft Games hinzu. "Zum Beispiel haben wir unter den 53 Mitarbeitern, die wir an den verschiedenen Standorten haben, die ich erwähnt habe, 24 Nationalitäten, was für ein Unternehmen dieser Größe ziemlich einzigartig ist. Ähnlich verhält es sich mit der Spieleentwicklung, in der wir nicht genug Frauen und nicht genug weibliche Talente haben, und Frauen sind etwas, das wir in der Branche zu fördern versuchten. Fast 30 % unserer Belegschaft sind weiblich. Wenn man also darüber nachdenkt, dass wir ein Unternehmen mit Sitz in Saudi-Arabien sind, ziehen manche Leute die Augenbrauen hoch und denken: Ist das wahr? Aber eigentlich stimmt es. Wir unterscheiden uns nicht von jeder anderen Spieleentwicklungsfirma der Welt."

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um mehr über Sandsoft, die Entwickler- und Gaming-Kultur in GCC und die Auswirkungen, die sie in naher Zukunft auf die gesamte Branche haben kann, zu erfahren.