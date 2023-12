Sandsoft eröffnet seinen zweiten Hauptsitz in Barcelona und macht die Stadt zu seinem wichtigsten europäischen Standort

HQ

Wir berichten regelmäßig über die entmutigenden Nachrichten über Studioschließungen und Entlassungen in der Videospielindustrie in diesem Jahr. Aber manchmal sind wir froh zu sehen, dass es inmitten all der Umstrukturierungen und Kürzungen Initiativen gibt, die in Schwung kommen, expandieren und neue Arbeitsplätze schaffen, wie im Fall von Sandsoft, das ein neues Studio in Barcelona eröffnet.

HQ

Das Studio, ein Publisher und Investor, der sich auf "soziale, innovative und zugängliche" Spiele für mobile Geräte konzentriert, gab heute bekannt, dass es ein neues Entwicklungsbüro in Barcelona eröffnen wird, wo es bereits seit Anfang 2022 eines für administrative Fragen geöffnet hat. Dieses neue Studio wird von Alexandre Besenval geleitet, der dem Unternehmen als Vizepräsident des Studios in Barcelona beitritt. Mit der Eröffnung dieser neuen Abteilung wird Barcelona zum wichtigsten europäischen Standort für das in Riad ansässige Unternehmen, das Talente aus der Region und aus dem ganzen Kontinent anwerben wird, um an neuen eigenen Titeln zu arbeiten. Es wird erwartet, dass das Studio in den nächsten drei Jahren schrittweise wächst und 60 neue Arbeitsplätze schafft.

David Fernandez, CEO von Sandsoft, sagt: "Barcelona ist eine Stadt, die einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt und bereits eine blühende Community von Spieleentwicklern beherbergt. Es ist auch ein perfekter Ort für talentierte Entwickler aus ganz Europa, um Teil dessen zu sein, was wir bei Sandsoft aufbauen. Als relativ neues Unternehmen ist dies eine einzigartige Gelegenheit, in einer Zeit, in der neue Titel Mangelware sind, an der Entwicklung neuer Spiele und neuer IP mitzuwirken. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist als Alexandre, um diese aufregende Phase unseres Wachstums zu leiten."

Alexandre Besenval, Vice President und Leiter des Sandsoft-Studios in Barcelona, fügt hinzu:

"Sandsoft hat den Ehrgeiz, ein wirklich globales und vielfältiges Spieleunternehmen aufzubauen, und ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Von Anfang an war ich beeindruckt von dem Engagement des Teams, ansprechende Erlebnisse für Gamer auf der ganzen Welt zu schaffen, und die Möglichkeit, sie gemeinsam mit talentierten Kollegen von Grund auf zu gestalten, war ein großer Ansporn. Ein Studio ist nur so gut wie seine Mitarbeiter, und wir wollen uns mit den besten Talenten umgeben, um ein Mobile-Gaming-Dreamteam aufzubauen."

Natürlich werden die neuen Büros Personal brauchen, wenn Sie also über die richtigen Fähigkeiten und/oder Schulungen verfügen, sollten Sie unbedingt ihre Website besuchen, auf der bereits einige offene Bewerbungen veröffentlicht wurden.