Sandfall Interactive schließt eine Switch 2-Version von Clair Obscur: Expedition 33 nicht aus

Es ist kaum ein Tag vergangen, seit Clair Obscur: Expedition 33 veröffentlicht wurde, ohne dass wir einen Grund hatten, zu diesem fantastischen Rollenspiel zurückzukehren, das es geschafft hat, sowohl Kritiker als auch Spieler zu verzaubern. Es ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich und auch im Game Pass enthalten.

Die Verkäufe waren sehr gut, aber die Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 in mehr Formaten würde immer noch zu noch besseren Ergebnissen führen - und vielleicht ist das etwas, was der französische Entwickler Sandfall in Betracht zieht. In einem Video-Interview, das von Mistermv moderiert wurde, sagt Studioleiter Guillaume Broche (übersetzt von Mp1st):

"Nun, an diesem Punkt, wenn man den Erfolg des Spiels bedenkt, ändert sich irgendwie alles. Es ist also noch zu früh, um das zu sagen, aber wir befinden uns in einer Situation, in der... Nehmen wir an, es gibt viele Möglichkeiten - viel zu viele auf einmal - und wir überlegen, was wir anstreben und was nicht. Aber ja, es ist definitiv etwas, das interessant sein könnte."

Ein Spiel wie Clair Obscur: Expedition 33 würde sicherlich wie angegossen für Switch 2 passen, aber ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Die Tatsache, dass die Entwickler sichtlich neugierig auf die Materie sind, fühlt sich jedoch sehr vielversprechend an.