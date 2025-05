Sandfall Interactive: Es hätte "25 Jahre gedauert", Clair Obscur: Expedition 33 mit einem großen Verlag zu erstellen

HQ

Sicherlich ist niemandem entgangen, dass das französische Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 ein großer Erfolg geworden ist, der in vielerlei Hinsicht (einschließlich der Produktionswerte) das in den Schatten stellt, was viele Giganten leisten - obwohl es von einem relativ kleinen Studio entwickelt wurde.

Obwohl... Wenn wir dem Chef von Sandfall Interactive, Guillame Broche, glauben dürfen, ist es fast eine falsche Bezeichnung, "trotz" des Fehlens eines finanzkräftigen Publishers zu schreiben und zu argumentieren, dass dies eher ein Vorteil war. In einem Interview mit dem französischen Influencer Pouce Café sagt er (transkribiert von Mp1st):

"Ja, ganz klar. Projekte wie diese - mit neuen IPs, originellen Geschichten, völlig originellen Charakteren - sind in einem großen Unternehmen sehr schwer durchzusetzen. Es gibt viele Genehmigungsschritte, und in der Regel muss man sich in großen Strukturen bereits bewährt haben und ziemlich weit oben in der Hierarchie stehen, um eine Chance zu haben, diese Art von Projekt zu pitchen."

Hätte er einen traditionelleren Ansatz gewählt, hätten wir viel länger warten müssen:

"Das ist die Art von Projekt, für die ich, wenn es machbar wäre, 25 Jahre gebraucht hätte, bis sie realisiert wurde, und dafür habe ich nicht genug Geduld."

Was denkst du darüber, ist es immer besser, sich auf einen reichen Verlag zu stützen oder gibt es Vorteile, klein zu sein und ein Projekt zu pilotieren, wo immer man will, ohne Beteiligung des Verlags?