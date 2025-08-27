Sandfall Interactive: Clair Obscur: Expedition 33 "ist nicht das Ende der Franchise"

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Clair Obscur: Expedition 33 eines der besten Spiele des Jahres ist. Es hat nicht nur die Presse verzaubert, sondern auch die Spieler. Das Ergebnis ist ein einhellig gefeiertes Rollenspiel, das wie aus den Regalen fliegt.

Aber wie geht es weiter? Nun, Entwickler Sandfall Interactive hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass DLC auf dem Weg sein könnte und dass sie erwägen, ihn für Switch 2 zu veröffentlichen. Aber irgendwann müssen sie weiterziehen, und was passiert dann? Na, dann scheint es Zeit für eine Fortsetzung zu sein.

In einem Interview mit MrMattyPlays (danke, TheGamer) sagt Regisseur Guillaume Broche, dass Expedition 33 nur eine Geschichte in diesem Universum ist und dass die Serie Clair Obscur heißt - und er macht keinen Hehl daraus, dass dies nicht das Ende ist:

"Clair Obscur ist der Name des Franchises. Expedition 33 ist eine der Geschichten, die wir in dieser Franchise erzählen wollen. Wie genau es aussehen wird und wie das Konzept aussehen wird, ist noch zu früh, um es zu verkünden, aber sicher ist, dass dies nicht das Ende der Clair Obscur-Franchise ist."

Natürlich wollen wir Clair Obscur: Expedition 33 Spoiler für alle vermeiden, die es noch nicht gespielt haben (obwohl ihr es auf jeden Fall tun solltet; lest unseren Testbericht), aber es wird wahrscheinlich eine ziemlich eigenständige Geschichte sein, auch wenn das nächste Spiel das gleiche Universum teilt.

Was denken Sie darüber? Sollen Sandfall Interactive beim nächsten Mal wieder etwas völlig Neues erschaffen oder freuen Sie sich darauf, in ihre einzigartige Welt zurückzukehren?

Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit.