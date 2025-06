Bernie Sanders schlägt Alarm wegen Trumps Gewaltanwendung in Los Angeles

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Bernie Sanders hat davor gewarnt, dass die Vereinigten Staaten nach der Entscheidung von Donald Trump, die Nationalgarde ohne staatliche oder lokale Genehmigung nach Los Angeles zu entsenden, in Richtung Autoritarismus abdriften.

"Wir haben einen Präsidenten, der dieses Land schnell in den Autoritarismus führt... Ich verstehe, dass der Gouverneur von Kalifornien, der Bürgermeister der Stadt Los Angeles, die Nationalgarde nicht angefordert hat, aber er denkt, er habe das Recht, alles zu tun, was er will."

Der Senator kritisierte am Sonntag den Präsidenten dafür, demokratische Normen an den Rand zu drängen und Kritiker ins Visier zu nehmen, und forderte die republikanischen Abgeordneten auf, zu handeln, bevor es zu spät ist. Unterdessen verurteilten kalifornische Beamte den Einsatz als politisch aufgeladene Übertreibung.