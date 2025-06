Sand sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series S/X angekündigt

HQ

TinyBuild arbeitet derzeit an einem kommenden Extraktions-Shooter namens Sand, der bereits für den PC angekündigt wurde. In einem neuen Video kündigen sie nun an, dass mehr als das die Chance bekommen werden, das Abenteuer zu spielen, da es auch auf dem Weg zu Playstation 5 und Xbox Series S/X im Laufe des Jahres 2025 ist.

Im Spiel steuerst du riesige "Mechanical Walkers", die in diesem Abenteuer Trampler genannt werden. Mit ihrer Hilfe erkundest du den Planeten Sophie, der eine postapokalyptische Welt zu sein scheint, die nicht immer so einladend ist. Es verspricht auch "spannende First-Person-Spieler-gegen-Spieler-gegen-Umgebung-Kämpfe", so dass du sowohl computergesteuerte als auch andere Spieler gegen dich antreten lassen wirst.

Seht euch unten den Trailer für PlayStation 5 und Xbox Series S/X an.