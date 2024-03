Sand Land Vorschau: Vier Stunden in Akira Toriyamas beeindruckender Wüstenwelt

HQ

Wasser ist eine Rarität geworden, die Welt ist verwüstet, eine brutale Diktatur hat die Macht übernommen, die Menschen hungern, und zu allem Überfluss gibt es auch noch Dämonen auf der Welt. Albtraumhaft? Überhaupt nicht, denn im Kern handelt es sich um eine Akira Toriyama-Serie, die in seinem unnachahmlichen und sehr charmanten Stil präsentiert wird - und Sand Land ist da keine Ausnahme.

Euer Panzer ist ein sehr vielseitiges Fahrzeug in Sand Land.

Der verstorbene Dragon Ball Schöpfer veröffentlichte den Sand Land Manga vor 24 Jahren, und erst 2023 wurde er in einen Anime in einem Spielfilm umgewandelt, der derzeit nur in Japan veröffentlicht wird (obwohl Sie die brandneue TV-Serie ab sofort auf Disney+ verfolgen können). Diesen speziellen Film hatte ich kürzlich während eines Bandai Namco-Events zu sehen, um besser in diese weniger bekannte Toriyama-Welt eingeführt zu werden.

Die Hauptfigur ist der Dämon Beelzebub, der nach eigener Aussage phänomenal böse ist, aber in Wirklichkeit ein guter Kerl ist, der zu wollen scheint, dass alle glücklich sind. Das einzige Problem ist, dass Dämonen von den Menschen in Sand Land nicht wohlwollend betrachtet werden, die sich größtenteils aus der bereits erwähnten königlichen Diktatur und armen Leuten zusammensetzen, die um Reste kämpfen. Nichtsdestotrotz machen sich ein tapferer Sheriff, Beelzebub und eine Figur namens Thief auf die Suche nach Wasser, um Wasser an die Menschen zu verteilen, wobei Wasser die Art und Weise ist, wie die Diktatur das Volk kontrolliert, was bedeutet, dass sie nicht glücklich über die Idee sind, ihre Verhandlungsmasse dank Beelzebubs Bemühungen zu verlieren.

Das Spiel scheint abwechslungsreich zu sein und es gibt viel zu tun.

Die Hauptkämpfe sind fahrzeugbasiert und ihr könnt sie nach Belieben ausrüsten.

In Ermangelung anderer Vergleiche würde ich sagen, dass Sand Land am ehesten an das erste Borderlands und Id Software an das erste Rage erinnert. Damit meine ich nicht nur die anfangs sandige und dystopische Welt, sondern auch die Tatsache, dass Fahrzeuge eine sehr große Rolle im Spiel spielen. In diesen kämpfst du vor allem gegen deine Gegner, erkundest die scheinbar riesige Welt und kannst sie auch auf verschiedene Arten sowohl mit Waffen als auch mit Eigenschaften aufrüsten und natürlich in allen möglichen Farben aufmotzen.

Eines der ersten Fahrzeuge, auf die Sie stoßen, ist der Panzer, den Sie wahrscheinlich auf mehreren Bildern und Anhängern gesehen haben, der auch das Fahrzeug war, das ich am häufigsten benutzt habe, als ich die Gelegenheit hatte, es auszuprobieren. Es ist ein vielseitiges, aber etwas langsames Transportmittel, scheint aber dank seiner hohen Feuerkraft hervorragend in Schlachten zu sein. Wenn Sie sich jedoch über große Entfernungen fortbewegen möchten, ist das Motorrad möglicherweise die bessere Option, und ein springender Mech steht für plattformartigere Passagen zur Verfügung, während ein Luftkissenboot auf dem Wasser den Trick macht.

Dank deines Mechs kannst du auch um die Welt springen, was praktisch ist, wenn du in die Berge willst.

Du hast jederzeit Zugriff auf alle deine Fahrzeuge und wechselst zwischen ihnen mit bequemen Menüs, die über ein Radialmenü aufgerufen werden, mit denen du auch verschiedene Arten von Power-Ups anwenden kannst. Da es sich um ein Rollenspiel handelt, gibt es auch Levelbäume für Beelzebub und seine Gefährten, die auf den ersten Blick nicht sehr interessant aussahen und anscheinend eher kleine Änderungen wie mehr nutzbare Gesundheit oder eine neue Kombo boten. Etwa die Hälfte davon war jedoch zu diesem Zeitpunkt des Spiels gesperrt, so dass die Chance besteht, dass wir gegen Ende positive Überraschungen erleben werden. Es ist klar, dass die Fahrzeuge hier der Star sind, und es scheint, dass viel mehr Energie darauf verwendet wurde, sie nach Ihren Wünschen zu verändern.

Die Welt ist spontan sehr groß und einige Abschnitte fühlten sich bei der Fahrt von A nach B - und manchmal auch wieder zurück - etwas zu mühsam an, was durch Schnellreisen zumindest teilweise behoben wird. Glücklicherweise erlebte ich in den etwa vier Stunden, die ich spielen musste, hauptsächlich Nebenquests (wie z.B. einem kleinen Mädchen zu helfen, ihr Augenlicht durch einen singenden Dämon wiederzuerlangen), Kämpfe gegen zahlreiche Monster und Gelegenheiten, mit den Bewohnern der Welt zu sprechen und Geheimnisse zu finden.

Man kann viel zu Fuß spielen, wo wir sowohl den Kampf als auch das Schleichen ausprobieren konnten.

Ich habe es auch zu einem Dungeon geschafft, den ich mir gerne als Dungeon vorstellen würde, mit Zelda-inspirierten Wasserrätseln, die es zu lösen gilt, und einem Boss in Form eines riesigen Tintenfisches, den es zu besiegen gilt. Letzterer bot einen unterhaltsamen Kampf im klassischen Retro-Stil, und damit meine ich, dass es anfangs herausfordernd war, bis ich alle Tricks überlistete und so plötzlich den Oktopus angreifen konnte, ohne auch nur Schaden zu nehmen. Kurz gesagt, die Art und Weise, wie Chefs in der Vergangenheit oft waren, was mir persönlich gefällt.

Es gibt anscheinend viel Abwechslung im Gameplay, und ich habe es geschafft, Zeit in den Bergen zu verbringen, um herumzuspringen, an Fahrzeugrennen teilzunehmen, als Kopfgeldjäger zu spielen, eine große Stadt zu besuchen und einen Stealth-Abschnitt auszuprobieren, indem ich mich in eine Militärbasis geschlichen habe. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr als das, und es scheint wahrscheinlich, dass Sand Land ein umfangreiches, abwechslungsreiches und aufwendiges Abenteuer sein wird.

Es ist nicht alles Wüste, trotz des Namens. Forest Land ist ein üppig grünes Paradies.

Bevor ich Sand Land spielte, war ich jedoch ein wenig besorgt, dass sich die Welt eintönig anfühlen würde, da sie nur aus Sand, Sand und Sand besteht. Glücklicherweise deckt das Spiel mehr ab als Akira Toriyamas Manga und hat zusätzliche Inhalte (an denen Toriyama auch zumindest teilweise beteiligt war), was bedeutet, dass es auch andere Welten zu erkunden gibt. Ich konnte den üppigen und sehr grünen Forest Land besuchen, der ein sehr farbenfrohes Spielerlebnis bot.

Insgesamt verließ ich vier Stunden Sand Land Spielen mit dem Gefühl, mehr zu wollen. Ich fand das von Anfang an interessant, aber nachdem ich es gespielt habe, weiß ich jetzt, dass es ein anderes und unterhaltsames Action-Rollenspiel zu sein scheint, das hoffentlich auch ein netter Abschied von dem wunderbaren Akira Toriyama sein kann.