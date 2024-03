Sand Land: The Series bekommt einen japanischen Trailer

Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Bandai Namco gerade dabei, ihrem kommenden Rollenspiel Sand Land den letzten Schliff zu geben, das auf Akira Toriyamas ( Dragon Ball creator) Projekt Sand Land basiert.

Aber es ist nicht das einzige Sand Land -bezogene Projekt am Horizont, denn letztes Jahr wurde ein Spielfilm auf der Grundlage von Sand Land uraufgeführt (wenn auch nur in Japan) und eine TV-Serie namens Sand Land: The Series wird bald erscheinen. Toriyama selbst war vor seinem tragischen Tod in der vergangenen Woche involviert und hat neues Story-Material beigesteuert.

Die TV-Serie folgt der Erzählung des Films (die wiederum auf dem Manga basiert), erweitert sich aber und enthält viele Extras wie mehr Handlung und neue Charaktere. Wir wissen, dass die Serie in Europa und Japan am 20. März auf Disney+ Premiere feiern wird.

Seht euch unten den ersten Trailer sowie ein offizielles Poster zur Show an.