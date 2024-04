Sand Land 's Battle Armor ist ein wirklich vielseitiges Werkzeug

HQ

Eines der vielen Fahrzeuge, die im kommenden Sand Land verfügbar sind, ist Battle Armor. Es ist im Grunde ein Mech, aber was genau es kann, hängt von Ihnen ab, da es sehr anpassbar ist. In einem neuen Trailer bekommen wir einen besseren Blick auf das, was es mit viel Gameplay zu bieten hat.

Sand Land erscheint am 26. April für PC, PlayStation und Xbox und es gibt derzeit eine Demo, wenn Sie es ausprobieren möchten, und wir haben eine ziemlich neue Vorschau für Sie. Vor zwei Wochen wurde auch eine brandneue Animé-Serie auf Disney+ veröffentlicht, die alles erzählt, was Sie über diese sehr trockene, aber auch sehr originelle Welt wissen sollten, die einst vom verstorbenen Akira Toriyama erschaffen wurde.