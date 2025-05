Sand Land führt diesen Monat die neue Reihe von PlayStation Plus-Spielen an Diese neuen Spiele werden am 20. Mai in den PS Plus-Katalog aufgenommen.

HQ Sony hat den neuen PlayStation Plus-Spielekatalog für Mai 2025 angekündigt. Ab dem 20. Mai können Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium mit einer neuen Reihe von Spielen spielen, darunter der ambitionierte Titel aus dem beliebten Manga von Akira Toriyama, Sand Land. Die Auswahl in diesem Monat ist vor allem für JRPG-Fans interessant, da neben Granblue Fantasy Vesus: Rising auch der Sci-Fi- und Neo-Noir-Titel Soul Hackers 2 hinzukommen wird. Fans von Actionspielen werden Battlefield V genießen, das im Zweiten Weltkrieg spielt, während diejenigen, die ein entspannteres Erlebnis suchen, das Farmspiel Story of Seasons: A Wonderful Life genießen werden. Nur für PS Plus Premium-Nutzer wird ein klassisches PS2-Spiel hinzugefügt, der Kultklassiker Battle Engine Aquila, ein strategischer Ego-Shooter, der einen Krieg zwischen den letzten Überresten der Zivilisation, die sich auf 13 Inseln erstrecken, und einer außerirdischen Rasse zeigt. Alle PlayStation Plus-Spiele, die im Mai 2025 hinzugefügt werden

Sand Land



Soul Hackers 2



Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition



Battlefield V



S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy



Granblue Fantasy Versus: Rising



Humankind



Story of Seasons: A Wonderful Life



Gloomhaven Mercenaries Edition



Battle Engine Aquila (Nur PlayStation Plus Premium)