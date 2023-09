Sand Land bekommt einen atemberaubenden Story-Trailer

HQ

Sagen wir Akira Toriyama und die meisten Spieler werden wahrscheinlich sofort an Chrono Trigger oder Dragon Ball denken, aber der legendäre Manga-Zeichner hat auch viele andere Dinge getan. Dazu gehört das Entwerfen von Franchises wie Dragon Quest und Blue Dragon - aber auch des Mangas Sand Land.

Wie wir bereits berichtet haben, befindet sich derzeit ein Sand Land-Spiel in der Entwicklung von Bandai Namco, und die Dinge haben sich für das Projekt eindeutig in die richtige Richtung bewegt. Jetzt haben wir einen Trailer für das Spiel bekommen, der uns in die Geschichte in einer Welt einführt, in der Wasser etwas ist, um das sich die Leute streiten.

Schau es dir unten an, es sieht wirklich gut aus! Wir wissen immer noch nicht, wann es erscheinen wird (obwohl die Steam-Seite behauptet, dass es "bald kommt"), aber PC, PlayStation und Xbox sind die bestätigten Formate.