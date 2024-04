HQ

Von einem obskuren Manga, der im Wesentlichen nur in Japan erhältlich war, ist der eher dystopische Manga Sand Land des verstorbenen Dragon Ball -Schöpfers Akira Toriyama jetzt zum Mainstream geworden. Ein brandneuer Anime ist auf Disney+ zu sehen und jetzt ist auch ein Videospiel da, das uns die Welt nach all den Katastrophen erleben lässt, die den grünen Planeten braun und düster gemacht haben.

Die Welt ist zerstört, fast alles Leben ist vom Krieg gezeichnet und die Menschen leben unter schrecklichen Bedingungen. Das ist die Welt von Akira Toriyama.

Allerdings können wir es dem Frontmann von Sand Land, Beelzebub, nicht verübeln, düster zu sein. Er ist ein charismatischer, rosafarbener Dämon mit mehr Energie als der Duracell-Hase, der nach Wasser sucht, um den Durst von Menschen und Dämonen zu stillen, die sich seit langem im Krieg befinden. Dieses Abenteuer wird jedoch von Sheriff Rao initiiert, der seinen eigenen skrupellosen König nicht mag, von dem er vermutet, dass er Wasser wildert, um sich selbst zu begünstigen und die Bevölkerung in Schach zu halten.

Mit von der Partie ist Beelzebubs Gefährte Thief und schon bald die Mechanikerin Ann und das Quartett bilden den Trupp, der dir zur Verfügung steht, wobei Beelzebub deine Hauptfigur ist. Wie in so vielen anderen dystopischen Popkultur-Phänomenen, die in Wüstenwelten spielen (wie Rage, Borderlands und Max Max ), spielen Fahrzeuge eine sehr große Rolle und du wirst schnell mit einem einfachen Auto zurechtkommen, gefolgt von einem Panzer, einem Motorrad, einem Roboter und vielem mehr, um dich um die Welt zu bewegen.

Während es leicht ist, Toriyamas Charakterdesigns zu erkennen, sind seine Fahrzeuge fast noch klassischer.

Die Spielwelt ist sehr groß und es gibt viele Dinge zu entdecken. Leider stelle ich jedoch fest, dass ich selten dafür belohnt werde und das meiste, was ich finde, sind Ressourcen und dergleichen, was mich dazu gebracht hat, mich hauptsächlich darauf zu konzentrieren, im Abenteuer voranzukommen, anstatt die Welt zu erkunden, obwohl Nebenquests normalerweise die Dinge sind, auf die ich mich am meisten freue. Der Mangel an guten Belohnungen ist jedoch nicht mein einziges Problem mit der Sand Land Welt, die so groß ist, dass es selbst mit Schnellreisen lange dauert, irgendwohin zu reisen, und im besten Fall ist das Reisen selten so interessant.

Sand Land ist am besten, wenn es richtig heiß hergeht, sei es in Fahrzeugrennen, Bosskämpfen (diese sind zahlreich und im Allgemeinen sehr gut) oder großen Schlachten. Da du die Möglichkeit hast, deine Waffen auf verschiedene Arten anzupassen, ist es gut, etwas zu bauen, das sich ein wenig zuverlässiger anfühlt, und sogar die Eigenschaften der Fahrzeuge können geändert werden. Ich persönlich habe mein ganzes Geld in große, explosive Sachen gesteckt, da ich die Maschinengewehre im Allgemeinen etwas fadenscheinig fand. Sie können auch das Aussehen Ihres Fahrzeugs auf verschiedene Arten ändern, und wenn Sie wissen, dass Ihnen das gefällt, haben Sie in Sand Land gute Werkzeuge dafür.

Eine klare Markierung führt dich zum nächsten Teil des Abenteuers und du kannst dir auch deine eigenen Ziele setzen.

Aber zurück zur Spielwelt, die mir etwas zu leer und trostlos ist. Die meiste Zeit ist man auf sich allein gestellt, ohne Feinde, und wenn ich quer durch die Spielwelt an Orte reise, an denen ich noch nicht war (und daher auch nicht die Schnellreise nutzen kann), bekomme ich Flashbacks von den Bootsfahrten in The Legend of Zelda: The Wind Waker, die leider den schwächsten Punkt des Spiels darstellten. Sicher, du kannst Eigenschaften oder Radio Towers verwenden, um mehr Geheimnisse zu finden, aber insgesamt hätte die Welt spannender und interaktiver sein können.

Es hilft jedoch, dass Sand Land wunderbar mit wirklich schönen und farbenfrohen Grafiken präsentiert wird, die Toriyamas Design wirklich hervorheben. Technisch gesehen ist es nichts Bemerkenswertes, obwohl es flüssig läuft, aber insgesamt finde ich, dass das Spiel durchweg gut aussieht, und es ist voller Zwischensequenzen, die genauso gut Cartoons sein könnten.

Du wählst zwischen den Fahrzeugen über ein einfaches Radialmenü und sie haben alle ihre eigenen Fähigkeiten. Der Roboter ermöglicht es, als Plattformfigur in die Berge zu springen, und nichts hindert dich daran, dort oben in ein anderes Fahrzeug zu wechseln, um zu versuchen, ein anderes Plateau zu erreichen, oder vielleicht mit dem Luftkissenboot auf einen See zu fahren, den du plötzlich gefunden hast. Am meisten Spielspaß macht jedoch der Panzer, dank vielseitiger Spielsteuerung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Neben dem Kampf in Fahrzeugen musst du oft auch zu Fuß kämpfen. Du kannst jederzeit aus einem Fahrzeug springen, um eine Stadt, einen Dungeon oder ein anderes neues Gebiet zu erkunden, das du gefunden hast. Das Kampfsystem ist wie ein einfaches Beat 'em up aufgebaut, bei dem man zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sehr weit kommen kann, indem man einfach die X-Taste (Xbox-Version) drückt, um zu kämpfen. Du kannst Beelzebub jedoch im Laufe der Zeit aufleveln, indem du neue Fähigkeiten in einem Levelbaum freischaltest. Gegen Ende bekommst du immer brutalere Angriffe, aber wie bei allen langweiligen Beutestücken geht es vor allem um Dinge wie größere Lebensanzeigen oder darum, irgendwie etwas stärker zu werden. Während die Feinde immer mächtiger werden, fühlt es sich so an, als ob Beelzebub in seiner Entwicklung ziemlich stagniert und die Herausforderung bleibt ziemlich stagnierend.

Es gibt Stealth-Passagen und viele andere Dinge, die für Abwechslung im Gameplay sorgen.

Deine Sidekicks können sich auch auf unterschiedliche Weise in Kämpfe einmischen und du kannst sie auch einzeln aufleveln. Du kannst ihnen entweder Eigenschaften geben, die passiv sind (z. B. mehr Münzen aus Kämpfen erhalten) oder aktiv (wenn sie tatsächlich in den Kampf verwickelt sind), um sie zu unterstützen. Ich denke, es ist ein cleveres Arrangement und die Tatsache, dass ich so einfach auswählen kann, welche Eigenschaften sie verwenden sollen, wird geschätzt, wobei vor allem Rao mit viel zusätzlichem Schaden zu meinem Spielstil passt. Die Menüs in den Kämpfen sind generell gut und wieder einmal radial gestaltet, so dass ich schnell den richtigen Gegenstand zur richtigen Zeit auswählen kann und nicht grundlos getroffen werde. Allerdings mag ich die Menüs zum Aufrüsten von Dingen nicht so sehr, bei denen es nicht immer offensichtlich ist, wie viel besser ein Upgrade ist, und es leicht ist, Fehler zu machen. Es gibt auch ein einfacheres System, um deine eigene Stadt zu bauen und sie mit besseren Geschäften und Quests zu verbessern, was für etwas Abwechslung im Gameplay sorgt.

Letzteres ist ein Aspekt, den ich in Sand Land sehr gut finde, wo die vielen verschiedenen Fahrzeuge unterschiedliche Charaktere in Kombination mit Erkundung, viel Rätsellösen, mächtigen Bosskämpfen, Stealth-Passagen und anderen Nebenaktivitäten wie Rennen und dergleichen bieten. Auch die Umweltabwechslungsreichkeit ist dank Tag-Nacht-Zyklen und Höhlen, Militärbasen, Städten und sogar Grünflächen unerwartet gut. Zwischen den Runden gibt es auch Missionen, in denen meine Entscheidungen tatsächlich wichtig zu sein scheinen, was dazu beiträgt, dass sich das Abenteuer mehr wie mein eigenes anfühlt.

Beelzebub ist die Hauptfigur, aber auch die anderen sind stark in das Geschehen involviert.

Übrigens habe ich die ersten Stunden des Abenteuers mit englischen Stimmen gespielt, bevor ich auf Japanisch gewechselt bin (erfordert einen Neustart des Spiels), und ich kann sagen, dass das japanische Original um ein Vielfaches besser ist. Wenn Sie also nicht völlig allergisch gegen das Lesen von Untertiteln sind, sollten Sie meiner Meinung nach die Originalstimmen haben, wenn Sie Sand Land spielen.

Alles in allem ist Sand Land ein Spiel, mit dem ich Spaß hatte, aber abgesehen von den intensiveren Kämpfen ist es in seinem Unterhaltungsfaktor etwas eingeschränkt und vermittelt nicht das Gefühl, dass es tatsächlich um etwas geht. Als Rollenspiel gibt es einfach eine Menge japanischer Abenteuer, die besser sind, aber in Kombination mit der sehr offenen Welt und der Möglichkeit, so viel zu erkunden, wie man will, sowie Toriyamas liebevollem Design und der "geradlinigen" Erzählweise, macht es immer noch ein faszinierendes Stück Spaß.

Was uns erwartet, ist ein ausgeklügeltes Abenteuer, das ich Toriyama-Fans wärmstens empfehlen kann. Ich wünschte wirklich, Bandai Namco hätte die Spielwelt lebendiger und lohnender gemacht, aber durch die Dungeons des Spiels zu reisen und klassische Tomb Raider /Zelda-inspirierte Rätsel zu lösen und gegen große Bosse zu kämpfen, macht es immer noch unterhaltsam, selbst für diejenigen, die mit der Arbeit des Dragon Ball -Schöpfers nicht vertraut sind.