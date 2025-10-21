Sanae Takaichi wird Japans erste weibliche Premierministerin

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Sanae Takaichi zur ersten weiblichen Premierministerin Japans gewählt wurde, was einen entscheidenden Moment in der politischen Geschichte des Landes markiert. Die Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei sicherte sich die Unterstützung des Parlaments, nachdem sie eine Koalitionsvereinbarung getroffen hatte, die ihren Sieg faktisch garantierte. Nach Jahren der Beharrlichkeit und mehreren Kandidaturen für die Führung bereitet sich Takaichi nun auf die Bildung ihres Kabinetts vor, was einen möglichen Schritt hin zu einer stärkeren Vertretung von Frauen in der Regierung signalisiert. Ihre Ernennung durchbricht nicht nur eine langjährige Barriere, sondern verändert auch das traditionelle Bild der politischen Führung Japans.