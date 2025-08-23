San Sebastian Film Festival 2025: Edward Berger, James Vanderbilt, Claire Denis im Wettbewerb

HQ

Das Filmfestival von San Sebastian hat Neuzugänge in seiner offiziellen Auswahl bestätigt: Edward Berger, James Vanderbilt und Claire Denis werden bei der 73. Ausgabe der Veranstaltung um die Goldene Muschel kämpfen.

Edward Bergers Ballad of a Small Player mit Colin Farrell, Tilda Swinton und Fala Chen in den Hauptrollen wird um die Goldene Muschel konkurrieren. Die Adaption des Romans von Lawrence Osborne handelt von einem Spieler, der in Macao umhertreibt, und markiert Bergers Rückkehr nach San Sebastian nach Conclave und seinem Oscar-prämierten Film "Im Westen nichts Neues".

In der Zwischenzeit bringt James Vanderbilt Nürnberg, mit Rami Malek als Psychiater Douglas Kelley und Russell Crowe als Hermann Göring, adaptiert von Jack El-Hais Buch The Nazi and the Psychiatrist.

Claire Denis wird auch mit The Fence zurückkehren, einer Adaption des Theaterstücks von Bernard-Marie Koltès, in dem Isaach de Bankolé, Matt Dillon und Mia McKenna-Bruce eine Geschichte über koloniale Spannungen und das Überleben erzählen.

Zu den weiteren neu angekündigten Anwärtern gehören Dolores Fonzis Belén, Joachim Lafosses Six Days in Spring, Olmo Omerzus Ungrateful Beings und Xiaoyu Qins Her Heart Beats in Its Cage. Sie gesellen sich zu den bereits bekannt gegebenen Einträgen von Agnieszka Holland, Alice Winocour, José Luis Guerin und Alberto Rodríguez.

Außerhalb des Wettbewerbs wird Juliette Binoche ihr Regiedebüt In-I in Motion präsentieren, während Junji Sakamotos Climbing for Life über den Pionier des Bergsteigens Junko Tabei ebenfalls außer Konkurrenz gezeigt wird. Das 73. Filmfestival von San Sebastián, das bedeutendste Filmereignis in der spanischsprachigen Welt, findet vom 19. bis 27. September statt.