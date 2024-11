San Marino, die schlechteste Nationalmannschaft der Welt, feierte einen beeindruckenden Sieg und den Aufstieg in die Nations League

HQ

San Marino ist das fünftkleinste Land der Welt. Umgeben von Italien hat die Fußballnationalmannschaft die Aufgabe, aus den 35.000 Einwohnern einen wettbewerbsfähigen Kader zu finden. Sie sind die am schlechtesten platzierte FIFA-Fußballnationalmannschaft.

Unnötig zu erwähnen, dass sie nicht viel Glück hatten, da sie in fast 35 Jahren nur zweimal gewonnen haben.

Gestern fügten sie einen dritten Sieg zu den insgesamt 211 Spielen hinzu, die sie absolviert haben (bei 199 Niederlagen). Aber dieses Mal fühlte es sich anders an...

In der Gruppenphase der Nations League in der Liga D (der schlechtesten von allen) besiegten sie Liechtenstein mit 3:1 und sicherten sich den direkten Aufstieg in die Liga C. Es war der erste Auswärtssieg in der Geschichte, die meisten Tore und das erste Comeback.

San Marinos Trainer Roberto Cevoli hat nun zwei seiner zehn Spiele gewonnen. San Marinos erster Sieg war ein Freundschaftsspiel im Jahr 2004, der erste echte Sieg gelang also am 5. September, ebenfalls gegen Liechtenstein (ein Land mit 40.000 Einwohnern, nur fünftausend mehr als San Marino). Unnötig zu erwähnen, dass dies die beste Erfolgsbilanz aller Zeiten für das Team ist.

San Marino belegt nun mit 7 Punkten den ersten Platz in der Nations League Gruppe D vor Gibraltar und Liechtenstein und ist direkt für die Liga C qualifiziert.