San Diego Comic-Con Málaga enthüllt Arnold Schwarzenegger als großen Gaststar

Die San Diego Comic-Con Málaga wurde im vergangenen März offiziell vorgestellt, wo sie ihren Zweck beschrieb und ihren Fahrplan skizzierte, aber erst heute Morgen in Madrid, nur drei Wochen vor der ersten Ausgabe der Veranstaltung in Málaga, wurde endlich das vollständige Programm enthüllt.

Nach der Vorstellung der Promoter hielt Javier Barberá, Executive Director der San Diego Comic-Con Málaga, eine sehr "heldenhafte" Rede, um einen Ausblick darauf zu geben, was Fans, Besucher und Partner am 25., 26., 27. und 28. September auf der FYCMA erwarten können.

Als neue wichtige Tatsache wird die San Diego Comic-Con Málaga 82 000 Quadratmeter einnehmen, zum ersten Mal 100 % der Fläche des Messegeländes. Von den ursprünglich für die Erstausgabe in Europa geschätzten 45-60 000 Personen versichern sie, dass angesichts der Nachfrage, die "weit über den Erwartungen liegt", wie Barberá es ausdrückte, an den vier Eröffnungstagen bereits weniger als 120 000 Menschen erwartet werden. 45 000 Menschen können gleichzeitig die Auditorien besuchen. Ein neuer Bereich namens "Dorf" hat die Sitzplatzkapazität um 22 000 Quadratmeter erhöht und umgibt den Außenbereich der FYCMA.

Aber die versammelte Presse wollte mehr über die Talente erfahren, über die Künstler (Cartoonisten, Schauspieler, Autoren, Entwickler), die die Fans bei einer Veranstaltung mit der Persönlichkeit einer Convention sehen und treffen können. Die große Ankündigung des Tages war Arnold Schwarzenegger (Terminator, Rambo, Total Recall, Predator) als Ehrengast, "eine großartige internationale Persönlichkeit, die uns helfen wird, die Popkultur zu feiern".

Weitere Ankündigungen bezüglich der 11-vertical content agenda, die ihr Ziel von 300 Stunden Aktivitäten für die Teilnehmer beibehält, sind:



Disney mit den Premieren von Tron: Ares und Predator Badlands



Lucasfilm mit der dritten Staffel von Star Wars Visions



C.B. Cebulski, Chefredakteur von Marvel Comics



Der bereits angekündigte Jim Lee oder Jeph Loeb



Barberá entschuldigte sich für die schüchterne und unregelmäßige Kommunikation dieser Inhalte aufgrund der Komplexität der Organisation und versicherte, dass es in der Schlussphase noch Ankündigungen gebe. Die vollständige Agenda für die San Diego Comic-Con Málaga kann auf der offiziellen Website eingesehen werden, auch wenn sie zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht erreichbar zu sein scheint.