San Antonio Spurs und Wemby führen SGA und die Thunder an diesem Wochenende ins siebte Spiel

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Das NBA Western Conference Finale zwischen Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs dauert bis Spiel 7, nachdem die San Antonio Spurs die Oklahoma City Thunder in Spiel 6 mit 118:91 deklassierten, wobei Star Victor Wembanyama 28 Punkte erzielte, davon 22 Punkte zur Halbzeit, als das Schicksal des Spiels größtenteils entschieden war.

Diese äußerst unterhaltsame Play-off-Serie, in der jedes Team einmal auswärts gewinnen konnte, wird in Oklahoma entschieden, was den Thunder zugutekommt, da sie erneut das bestgesetzte Team mit den besten Ergebnissen in der regulären Saison sind. Shai Gilgeous-Alexander, MVP, gegen Victor Wembanyama, bester Defensivspieler der Saison, ist bereits eine der besten Rivalitäten in der NBA.

Spiel 7 der Western Conference Finals findet am Samstag statt (Sonntag, 31. Mai um 2:00 Uhr CEST, 1:00 Uhr BST) und entscheidet, wer in den NBA-Finals auf die New York Knicks trifft. Die Knicks besiegten die Cleveland Cavaliers in den Eastern Finals mit 4:0, aber eines der West-Teams ist auf dem Papier der große Favorit auf den NBA-Ring dieses Jahr...