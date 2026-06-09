San Antonio Spurs halten die NBA-Finals mit ihrem ersten Sieg gegen die NY Knicks am Leben

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Die San Antonio Spurs reagierten auf ihre erste Doppelniederlage zu Hause in den NBA-Finals mit einem knappen Auswärtssieg und besiegten die New York Knicks mit 115:111 in einem spannenden Spiel, in dem die Knicks im zweiten Viertel zurückkamen: Die Knicks erzielten 42 Punkte gegenüber 24 der Spurs im zweiten Viertel, und führten zur Halbzeit mit 64:57.

Doch die Spurs holten den Rückstand in der zweiten Halbzeit auf, erzielten 15 Punkte in den ersten acht Ballbesitzen und holten die Führung zurück. Victor Wembanyama verbesserte seine Zahlen gegenüber den beiden vorherigen Spielen, erzielte 32 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists, wodurch die Fans den Fehler vergaßen, der ihnen Spiel 2 zur Niederlage geführt hatte.

Jetzt steht die Serie bei 2:1 und die Spurs garantieren mindestens ein fünftes Spiel zu Hause. Spiel 4 findet am Mittwoch statt (Donnerstag um 14:30 Uhr CEST in Europa), diesmal jedoch ohne Donald Trump im Madison Square Garden.