San Antonio Spurs besiegen Oklahoma City Thunder und erreichen das erste NBA-Finale seit 2014

HQ

Großer Abend für Victor Wembanyama: Stunden nachdem Paris Saint-Germain in der Champions League gekrönt wurde, half der 22-jährige Franzose, Anhänger des Pariser Clubs, seinem NBA-Team San Antonio Spurs, die Meister Oklahoma City Thunder zu entthronen und das NBA-Finale gegen die New York Knicks zu erreichen.

Die Play-off-Serie zwischen Thunder und Spurs war äußerst unterhaltsam und ging in Spiel 7, in dem ein inspiriertes Gastteam das lokale Team besiegte. Die San Antonio Spurs besiegten Oklahoma City Thunder mit 111:103, und Wembanyama erzielte 22 Punkte, weit entfernt von den 35 Punkten von NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander, aber eine gute gemeinsame Leistung half den Spurs, immer an der Spitze zu bleiben, wenn auch nicht mit großem Vorsprung, und das Spiel wurde bis zum Ende ausgetragen.

Die San Antonio Spurs werden ihre ersten NBA-Finals seit 2014 bestreiten, wo die Spirs Miami Heat mit 4:1 besiegten. Die Spurs haben den NBA-Ring bereits fünfmal gewonnen (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), während die Knicks ihn 1970 und 1973 nur zweimal gewonnen haben und zuletzt 1999 das Finale erreichten, als sie von den Spurs besiegt wurden.