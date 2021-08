Samurai Warriors: Komplette Serie bei 8 Millionen Verkäufen

Letzte Woche haben der Publisher Koei Tecmo und die Entwickler von Omega Force bekanntgegeben, wie erfolgreich ihre Samurai-Warriors-Reihe insgesamt ist. Weltweit seien laut den Herstellern bereits mehr als 8 Millionen Kopien der individuellen Einzelableger im Umlauf, heißt es in einem kurzen Beitrag auf Twitter. Wie sich die Verteilung auf die jeweiligen Games aufteilt, wüssten wir auch gerne. Der neueste Eintrag der Franchise, Samurai Warriors 5, wurde im Juni auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht (eine PC-Ausgabe folgt Ende Juli). Demoversionen findet ihr in den entsprechenden Online-Stores.