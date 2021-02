Samurai Warriors 5 malt Ende Juli über aktuelle Konsolen

You're watching Werben

Ein Story-Trailer bestätigte vorhin das voraussichtliche Erscheinungsdatum von Samurai Warriors 5. Am 27. Juli soll das Game hier bei uns in Deutschland auf Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Das aktuelle Video bringt uns das Setting der kriegerischen Sengoku-Periode näher und stellt die beiden legendären japanischen Kriegshelden Oda Nobunaga und Akechi Mitsuhide vor. Wir werden das Leben Nobunagas in verschiedenen Etappen begleiten, politisch wird es also ordentlich zur Sache gehen.

Laut einer Pressemitteilung dürfen sich Fans der Serie auf insgesamt 27 spielbare Charaktere einstellen, darunter einige bekannte Gesichter. Spielerisch haben wir von einer hübsch gestalteten Spezialaktion gehört, die sogenannte „Musou-Frenzy-Angriffe", die „Gegner einfach wegblasen" sollen. Das hört sich doch zumindest so an, als würde es zu dieser Art Spiel passen.

Oda Nobunaga (links) und Akechi Mitsuhide (rechts.

Die bekannte Musou-Action wird in einem neuen Stil eingefangen.