Der historische Zweig der Musou-Spiele hat seinen fünften Teil hervorgebracht. Samurai Warriors 5 basiert auf realen, historischen Ereignissen und nutzt die japanische Geschichte für schnelle Action und die Charakterentwicklung aus. Der fünfte Teil widmet sich dem besonders berühmten, japanischen Helden Oda Nobunaga.

Wenn ihr bereits andere Musou-Spiele kennt, dann werdet ihr euch zurechtfinden, denn das Genre hat sich kaum verändert. Auf der Karte tummeln sich immer noch hunderte Gegner, die ihr euch dank eines gut funktionierenden Kampfsystems zur Brust nehmt. Die grundlegenden Combos werden mit nur zwei Tasten ausgeführt und zusätzlich kann jeder Charakter noch einen Spezialangriff, eine Hyper-Attacke und seinen oder ihren Ultimate ausführen. Das verleiht dem Kampfsystem zumindest etwas frischen Wind.

Der Hyper-Angriff lässt euch große Distanzen zurücklegen, während ihr gleichzeitig die Gegner unter den Hufen eures Pferdes bearbeitet. Die Vierbeiner sind aber eindeutig das nutzloseste Feature des Spiels. Obwohl ihr euch mit den Pferden schnell über die Karte bewegt, kommen sie kaum zum Einsatz, weil ihr zu Fuß einfach viel besser kämpfen könnt.

Ultimates kommen von all den neuen Features wohl am meisten zum Einsatz. Jeder Charakter hat vier davon und ihr könnt sie mit einfachen Tastenkombinationen aktivieren. Dadurch könnt ihr mächtige Angriffe entfesseln, einen Geschwindigkeitsschub erhalten oder euren Special-Balken auffüllen. Diese Fähigkeiten kommen von Beginn an zum Einsatz und sie lockern die traditionell eher monotonen Kämpfe etwas auf.

Samurai Warriors 5 bietet zwei Spielmodi: Musou erzählt die Geschichte von Nobunaga in Form seiner Schlachten nach und in der anderen Spielvariante errichten wir eine Festung und sammeln in kurzen Herausforderungsmissionen Baumaterial für den weiteren Ausbau. Die Story ist spannend, obwohl einige historische Aspekte natürlich übertrieben wurden. Während die Ladebildschirme von den tatsächlichen historischen Ereignissen berichten, wirken die übertriebenen Plot-Twists manchmal recht albern. Musou macht in kurzen Sessions schon einigen Spaß, doch der Ausbau der Festung ist abgesehen von der Beute eher nervig.

Omega Force hat nach eigenen Angaben viel in den Look des Spiels investiert und Samurai Warriors 5 ist tatsächlich das bisher hübscheste Warriors-Abenteuer. Zumindest auf der Xbox Series X sieht das Gae selbst dann noch toll aus, wenn sich vierhundert Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm tummeln. Die allgemeine Grafik schreit nicht unbedingt nach Next-Gen, aber sie hat überraschend großen Einfluss auf den Unterhaltungswert des. Wir sind gespannt, ob Omega Force dem ohnehin schon sehr hübschen Spiel vielleicht später noch ein Upgrade spendieren will.

Samurai Warriors 5 ist ein typisches Musou, das sich an die klassische Formel hält und nur wenig verändert. Ich kenne mehrere Warriors-Spiele und die Gleichförmigkeit zu jedem einzelnen von ihnen hat seine Vor- und Nachteile. Die Action ist immer noch unterhaltsam, aber über einen längeren Zeitraum hinweg wird es schnell anstrengend und unfassbar repetitiv. Samurai Warriors 5 ist aber trotzdem ein ordentliches Musou-Spiel, selbst wenn ihr euch nur für die Geschichte interessiert. Das Gameplay ist sehr solide, ihr bekommt Inhalte für etliche Spielstunden und der Titel ist hübsch anzusehen. Es ist wirklich schwer, ein so hochwertiges Angebot zu kritisieren.