Samurai Warriors 5 kämpft im Sommer gegen Tausende Feinde gleichzeitig

Koei Tecmo hat in der Nacht die Rückkehr von Samurai Warriors bestätigt. Der fünfte Serienteil wird im Sommer auf allen aktuellen Plattformen (mit Ausnahme der Playstation 5) erscheinen und uns das bekannte Einer-gegen-Tausend-Gameplay bieten, das wir von den Entwicklern gewohnt sind. Der neue Stil von Samurai Warriors 5 wirkt auf dem ersten Blick sehr comichaft, denn in der ersten Präsentation fallen vor allem die eleganten Charakter-Designs auf. Anscheinend handelt es sich hierbei um ein Reboot für Samurai Warriors; der Zeitstrahl wird also mal wieder zurückgesetzt, damit wir in der Sengoku-Periode auf die ikonischen Charaktere Oda Nobunaga und Akechi Mitsuhide treffen können.

