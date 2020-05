Samurai Shodown Neogeo Collection erscheint als Geschenk im Epic Games Store

Die Retrosammlung Samurai Shodown Neogeo Collection kehrt dank SNK und Epic Games in die Gegenwart zurück. Am 11. Juni kommt diese Zusammenstellung von sieben Spielen im Epic Games Store an, enthalten sind die alten Beat'em Ups Samurai Shodown Teil 1 bis 5, sowie Samurai Shodown V Special und Samurai Shodown V Perfect. All diese Ports sind visuell optimiert worden, Online-Multiplayer ist ebenfalls dabei - entweder via Rangliste, mit zufälligen Personen oder gegen Freunde.

Spannenderweise wird Samurai Shodown Neogeo Collection in der ersten Woche (also vom 11. bis zum 18. Juni) im Epic Games Store verschenkt werden, alle Benutzer können sich das Spiel bis dahin kostenlos sichern. Anschließend wird eine PC-Version auf Steam erhältlich sein und am 28. Juni, werden die Versionen für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One hinzugefügt (Preis unbekannt). Im Sommer sollen dann sogar noch physische Formate für die ersten beiden Konsolen erscheinen.