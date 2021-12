Samurai Baiken demonstriert im Januar ihre Fähigkeiten in Guilty Gear: Strive

HQ

Wenige Tage nachdem der dritte DLC-Charakter von Guilty Gear: Strive erschien, stellten Arc System Works einen weiteren Neuzugang vor. Die Samurai-Schwertkämpferin Baiken wird voraussichtlich Ende nächsten Monats in das Spiel aufgenommen, enthüllte der Entwickler auf dem Kampfspielturnier CEO2021 in einem neuen Trailer. Genauere Infos wurden bei der Veranstaltung nicht bekanntgegeben und deshalb kennen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht die Bewegungen dieses Charakters. Die taffe Lady mit der Augenklappe ist allerdings erst vor einigen Wochen eine zusätzliche Spielfigur in Samurai Shodown geworden, falls ihr eine Vorstellung ihrer Fähigkeiten möchtet.