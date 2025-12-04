Samurai-Action im Weltraum bildet das Debütspiel von Chaos Manufacturing SOL Shogunate

Chaos Manufacturing, ein unabhängiges Spielestudio, das von erfahrenen Spieleentwicklern (Riot, Blizzard, CD Projekt Red, Guerrilla, Respawn, Treyarch und ZeniMax ) und Filmveteranen (die an der Postproduktion von The Matrix, Avengers und Pacific Rim unter anderem beteiligt sind, haben ihr erstes Projekt vorgestellt, Eine Samurai-Weltraumoper unter dem Namen SOL Shogunate , während der heutigen PC Gaming Show: Most Wanted.

SOL Shogunate ist eine spektakuläre alternative Zukunft, in der Science-Fiction und Weltraumeroberung sich mit Japans tief verwurzelter feudaler Tradition verweben, in der Bushido alles ist. Wir treten in die Rolle von Yuzuki, dem einzigen Überlebenden eines Samurai-Clans, der von einem rivalisierenden Clan massakriert wurde und der nach einiger Zeit als Ronin einen Rachepfad durch die futuristische Metropole des Mondes beginnt.

Im Verlauf der Geschichte werden Kampffähigkeiten freigeschaltet, sowohl mit Waffen als auch mit "elementaren Energien" in verschiedenen Kombinationen, die es dir ermöglichen, deine Strategie für schwierigere Bosskämpfe anzupassen. Als das Studio in einer Pressemitteilung erweitert wurde, wird jeder Bosskampf zu einem Titelsong in Zusammenarbeit mit verschiedenen japanischen Rockbands gesetzt und "so gestaltet, dass es wie ein brutal choreografiertes Musikvideo aussieht."

"Mit SOL Shogunate wollen wir unsere Vision der ersten Samurai-'Space Opera' zum Leben erwecken: ein Sci-Fi-Universum, das der Majestät des feudalen Japans Tribut zollt und flüssigen Kampf, Spektakel und intensives Erzählen verbindet", erklärt Guy Costantini, CEO von Chaos Manufacturing. "Wir wollten Kampf, Geschichte und Musik in einem Erlebnis vereinen, von dem wir hoffen, dass die Spieler es spannend, emotional und unvergesslich finden werden."

Derzeit wurde nur bestätigt, dass es über Steam auf den PC kommt, und wir haben kein bestätigtes Veröffentlichungsfenster, aber unten könnt ihr euch den Ankündigungstrailer, das Hauptartwork und die ersten Screenshots von SOL Shogunate ansehen.