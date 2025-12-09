Samurai Academy: Paws of Fury setzt die Geschichte aus dem Animationsfilm Paws of Fury: The Legend of Hank (2022) fort. Once again, you take on the role of Hank, a scruffy daydreamer of a dog who finds himself in a world full of cats. Gerade als Hank und sein Freund, die Sensei-Katze Jimbo, dachten, der Kampf (aus dem Film) sei vorbei, kehrt der Shogun zurück und will das Dorf der beiden Freunde sowie mehrere andere Dörfer übernehmen.

Samurai Academy: Paws of Fury ist in drei ziemlich unterschiedliche Spielabschnitte unterteilt. Zuerst gibt es einen 3D-Halb-Open-World-Plattform-Adventure-Teil, in dem man eine kleine Handvoll Dörfer und die Umgebung erkundet, während man an verschiedenen Minispielen teilnimmt, kleine Aufgaben für die Bewohner löst, Münzen sammelt, alberne Hüte und Brillen für seine Charaktere kauft usw. Hier wird man die meiste Zeit verbringen, zum Guten oder zum Schlechten - darauf komme ich gleich zurück.

Dann gibt es die Samurai Trials, 2,5D-Plattformsequenzen, in denen man gegen Jimbo auf einem Hindernisparcours antritt. Der Parcours ist voller Fallen, Hindernisse, Vorsprünge und Plattformen, die verschwinden, wenn der Gegner zuerst darauf springt, und hier ist das Ziel, zu überleben und als Erster die Ziellinie zu überqueren. Schließlich gibt es Village Raids, 15 Turmverteidigungskurse, in denen man die Tempel der Dörfer gegen Horden feindlicher Ninjas und Samurai verteidigen muss. Hier läuft man herum und wirft klassische Western-Saloon-Pianos und explosive Fässer auf die Köpfe der Feinde, um sie daran zu hindern, den Dorftempel zu erreichen.

Auf dem Papier klingt das nach einer ziemlich spaßigen Mischung, aber in Wirklichkeit ist es das nicht, da mindestens zwei der drei Spieltypen Probleme haben. Das größte Problem, das mich fast komplett abschrecken würde, waren einige der Aufgaben, die man in den halboffenen Dorfgebieten bekam. Oftmals wird man aufgefordert, mit einer bestimmten Figur zu sprechen, und dann kann man auf der Karte sehen, wo sich diese Figur befindet, was für die jüngeren Spieler, an die sich dieses Spiel ebenfalls richtet, sehr praktisch und einfach ist. Ein anderes Mal wurde ich jedoch aufgefordert, drei Fuchsschwänze zu finden, die nicht auf der Karte angezeigt wurden, sodass ich etwa zwei Stunden lang das Dorf durchkämmt habe, um die verdammten Fuchsschwänze zu finden. Entweder handelte es sich um einen Fehler oder um ein wirklich schlechtes Spieldesign. Manchmal sagt einem das Spiel auch nicht, was man tun muss, um weiterzukommen, sodass man manchmal völlig auf sich allein gestellt ist.

Samurai Trials ist auf eine andere Weise frustrierend. Wie erwähnt, rennt man gegen die Sensei-Katze Jimbo, und das Frustrierende ist, dass man, wenn man auch nur den kleinsten Fehler macht und ein- oder zweimal hinfällt, von vorne anfangen muss, weil Jimbo keine Fehler macht. Natürlich ist es etwas besser, wenn man im Koop spielt, wo jeder Spieler seinen eigenen Charakter steuert, aber wenn man alleine spielt, kann dieser Teil ziemlich anstrengend sein.

Schließlich gibt es noch Village Raids, den Tower Defense-Teil, der tatsächlich am besten funktioniert, und diese Teile machen wirklich Spaß, auch wenn der Schwierigkeitsgrad hier ziemlich hoch sein kann.

Die Grafik in Samurai Academy: Paws of Fury ist einfach, wie man es von einem Spiel dieser Art erwarten würde. Man kann mit einem Freund im Koop-Modus spielen, wo man sich gegenseitig im Spiel hilft, was wahrscheinlich gut ist, besonders wenn man mit einem der jüngeren Familienmitglieder spielt, da alles etwas unausgewogen wirken kann, da der Schwierigkeitsgrad stark variieren kann.

Glücklicherweise ist Samurai Academy: Paws of Fury keine faule Spieladaption eines drei Jahre alten Animationsfilms, aber leider ist das Ergebnis etwas zu chaotisch, und es wurden einige unglückliche Entscheidungen bezüglich des Gameplays getroffen. Dank der drei unterschiedlichen Spielmechaniken gibt es eine gute Abwechslung, aber sie kann nur Fans des Paws of Fury -Films empfohlen werden, und selbst dann nur, weil das Spiel zu einem sehr vernünftigen Preis verkauft wird.