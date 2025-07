Samuel L. Jackson wird die Hauptrolle im Tulsa King-Spin-off Nola King spielen

Es stellt sich heraus, dass Samuel L. Jacksons kurzer Auftritt in der kommenden Staffel von Tulsa King bereits genug Hype und Vorfreude ausgelöst hat, damit Paramount+ den Abzug drückt und grünes Licht für ein ganzes Spin-off gibt, das auf seiner Figur basiert.

Der Streaming-Dienst hat bekannt gegeben, dass ein Projekt namens Nola King die dritte Staffel von Tulsa King ablösen wird, nachdem diese im September 2025 debütiert. Darin wird Jackson die Hauptrolle des Russell Lee Washington Jr. spielen und sehen, wie Russell in seine frühere Heimat New Orleans zurückkehrt, um die Beziehung zu seinen Freunden und seiner Familie wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig die Kontrolle über die Metropole zu übernehmen. Dies stößt, wie erwartet, auf reichlich Widerstand von den derzeitigen Gaunern und Russells ehemaligen Arbeitgebern in New York, den gleichen Leuten, die sich in der Hauptshow Tulsa King mit Sylvester Stallones Dwight Manfredi auseinandersetzen.

Nola King wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios für Paramount+ erstellt und wird von Taylor Sheridan, Stallone und Jackson neben David C. Glassner, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman und Keith Cox produziert. Es gibt noch keine Erwähnung eines Veröffentlichungsdatums/-fensters oder wann die Produktion beginnen wird, aber wir kennen die feste Inhaltsangabe.

"Nola King folgt Russell Lee Washington Jr. (Jackson), der, nachdem er sich während eines zehnjährigen Aufenthalts im Bundesgefängnis mit Dwight Manfredi (Stallone) angefreundet hat, von der New Yorker Verbrecherfamilie Renzetti nach Tulsa geschickt wird, um Dwight ein für alle Mal auszuschalten. Inspiriert von dem, was Dwight in Tulsa geschaffen hat, und beeindruckt von den Möglichkeiten einer zweiten Chance, kehrt Washington nach New Orleans zurück, der Heimat, die er vor vierzig Jahren verlassen hat, um die Beziehung zu seiner Familie und seinen Freunden wieder aufleben zu lassen und die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen, die er hinter sich gelassen hat. Damit zieht er sich den Zorn seiner ehemaligen Arbeitgeber in New York zu und macht sich verwundbar für alte Nola-Feinde, sowohl Kriminelle als auch Polizisten."