Samuel L. Jackson will zu Star Wars zurückkehren

Mace Windu galt als einer der mächtigsten Jedi aller Zeiten, aber das half ihm offensichtlich nicht, als Anakin Skywalker ihn plötzlich verriet und sich auf die Seite des Imperators Palpatine stellte. Aber... Ist er gestorben? Viele Star Wars-Helden (und Schurken!) haben viel Schlimmeres überlebt, als wenn man sich die Hand abhackte oder aus dem Fenster fiel.

Auch seine Leiche wurde nie gefunden, und die meisten Fans scheinen zu glauben, dass Windu noch am Leben ist. Einer, der fest davon überzeugt ist, dass Windu am Leben ist, ist Samuel L. Jackson, der die Figur in der Prequel-Trilogie spielte. Im Gespräch mit Empire Online sagte er: " Er ist nicht tot!". Und nachdem das geklärt ist, will Jackson eindeutig wieder Windu in einer Disney-Produktion spielen, und hier ist, was er gerne darin tun würde: " Alles ja!"

Wir hätten sicherlich nichts gegen eine Mace Windu-Serie, um zu sehen, was nach Die Rache der Sith passiert, oder?