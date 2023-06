Samuel L. Jackson verteidigt Brie Larson und wirft ihren Kritikern vor, "Typen zu sein, die starke Frauen hassen"

HQ

Kritik und Hass sind der Captain Marvel-Darstellerin nicht fremd, sie hatte ihren gerechten Anteil daran, nicht zuletzt im Zusammenhang mit ihrer Rolle als kosmische Heldin Carol Danvers im MCU. Fans warfen ihr vor, während der Pressetour zu Captain Marvel sexistisch gegenüber männlichen Kritikern zu sein - was wiederum in späteren Filmen nur zu mehr Hass auf sie führte.

Aber jetzt hat ihr Kollege Samuel L. Jackson sie verteidigt und in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine über den unvernünftigen Hass gesprochen, den Larson ertragen hat.

"Brie ist eine stärkere Person, als man ihr zutraut. Wir hatten "Kong" zusammen gemacht, was für uns beide nicht die schönste Erfahrung war. Wir sind während dieser besonderen Erfahrung gute Freunde geworden, weil wir eine so schwere Zeit durchgemacht haben."

Jackson sprach auch darüber, wie er und Larson sich während der Präsidentschaftswahlen 2016 näher kamen.

"Dann haben wir uns während der Wahl kennengelernt, als wir ihren Film drehten, als Donald Trump gewann. Sie war kaputt und ich sagte: 'Lass dich nicht kaputt machen. Du musst jetzt stark sein." "

Im Gespräch mit dem Rolling Stone über den Captain Marvel-Film lobte er Larson dafür, dass er die "frauenfeindlichen Incel-Typen" nicht gewinnen ließ.

"Als sie dann Captain Marvel bekam, rief sie mich an und sagte: 'Sie wollen mich im Marvel-Universum haben. Soll ich es tun?" Und ich dachte: 'Verdammt ja! Packen wir's an!" Aber sie wird sich von all dem nicht zerstören lassen. Diese Incel-Typen, die starke Frauen hassen, oder die Tatsache, dass sie eine Feministin ist, die eine Meinung hat und sie ausspricht? Jeder möchte, dass Menschen so sind, wie sie sein wollen. Sie ist, wer sie ist, und das ist sie wirklich."

